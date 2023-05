Neuenburg am Rhein Nepomuk ist zurück

Nach gut drei Jahren im Exil in Auggen ist die Statue des Heiligen Nepomuk wieder an den Kronenrain zurückgekehrt. Der Brückenheilige unterzog sich in der Werkstatt von Steinmetz Johannes Abel einer „Wellnessbehandlung“ und strahlt nun an seinem neuen Standort auf dem Münsterplatz in neuem Glanz. Hier wacht er nun über die Fußgänger, welche die neue Brücke über den Autobahnzubringer (Bundesstraße 378) zum Bertholdbrunnen im Wuhrlochpark nutzen.