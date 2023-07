Mit Böllerschüssen, Freibier und der Jungfernrede des neuen Bürgermeisters Jens Fondy-Langela startete gestern das 53. Nepomukfest in Neuenburg am Rhein. Bei herrlichen Festwetter sammelten sich die Gäste zuerst bei der Auftaktfeier auf dem Marktplatz. Für Jens Fondy- Langela war es in seiner neuen Funktion als Bürgermeister eine Premiere. Umso schöner war es, dass er seine Rede mit einer ordentlichen Portion Humor spickte. Für Lacher sorgte auch David Ernst vom FC Neuenburg, der beim Fassanstich zunächst den Zapfhahn nicht ordentlich in die Öffnung geschlagen hatte, sodass das Bier sowohl neben dem Hahn als auch aus der Belüftungsöffnung am Kopf des Fasses schäumte. Für ihre Verdienste um das Nepomukfest wurden die Klosterkopfhexen mit der Nepomukscheibe ausgezeichnet. Danach startete der Festbetrieb in den Lauben entlang der Festmeile an der Breisacher Straße. Bis Montagabend herrscht dann in den Vereinslauben ausgelassene Stimmung. Foto: Volker Münch