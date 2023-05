Maßnahmen vorstellen

Ein weiterer Programmpunkt des Rad-Festivals zielt auf die städtebauliche Entwicklung von Neuenburg am Rhein. „Eine Stadt geht zum Rhein – R(h)ein in die Zukunft“ – dieser Titel war und ist Programm, wirbt die Stadtverwaltung in der Ankündigung. Nach mehr als zehn Jahren der Vorbereitung, der Planung und Bauarbeiten sind die Projekte des Masterplans 2025 fertig gestellt.

„Die Verbindung von der Stadt hinaus an den Rhein wurde geschaffen, ein Gelände mit hoher Aufenthaltsqualität am Rhein ist entstanden und gleichzeitig ein neues Zentrum als Begegnungsort in der Innenstadt entwickelt.“ Für Neuenburg am Rhein beginnt laut Veranstalter ein neues Kapitel. Die Maßnahmen zur Stadtentwicklung werden ab 11.30 Uhr eingeweiht und im Bereich des Rathausplatzes feierlich eröffnet. Im Anschluss kann in der neu gestalteten Innenstadt gebummelt werden. Anlässlich des Muttertags wartet bei den Gewerbetreibenden eine kleine Aufmerksamkeit auf Mamas.