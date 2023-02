Neuenburg am Rhein Neuenburg kann sich sehen lassen

Iris Buck (Freie Wähler)

Sie stellte ihre Haushaltsrede unter die Überschrift „Was war? Was ist? Was kommt?“. Das Jahr 2022 sei für Neuenburg ein ganz tolles Jahr gewesen, nachdem nach vielen Jahren Bauzeit die Landesgartenschau eröffnet werden konnte. „Schon jetzt dürfen wir uns auf ein schönes ehemaliges LGS-Gelände freuen“, sagte sie mit Blick auf die laufenden Rückbauarbeiten. Sie erinnerte auch an das mittlerweile eröffnete Parkhaus, das sanierte Freibad in Steinenstadt, den neuen Kindergarten im Wuhrlochpark oder das neue Jugendzentrum. „Neuenburg entwickelte sich in den vergangenen Jahren nach vorne. Neuenburg kann sich sehen lassen, darauf können wir stolz sein“, sagte Buck und dankte Bürgermeister Joachim Schuster, der nach 32 Jahren in den Ruhestand gehen wird.