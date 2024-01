Neuenburg am Rhein: Neujahrsrede mit Nachhall

Das Interesse der Bürger war groß: Was wird er sagen? Und wie werden die Inhalte ankommen? Fragen, die sich Fondy-Langela selbst stellte, wie er eingangs verriet. Er erntete am Ende seiner Neujahrsrede viel Beifall. Grund dafür waren vor allem seine Worte zum gesellschaftlichen Miteinander. Manche Menschen würden durch Verrohung der Sprache und Rücksichtslosigkeit gegenüber Personen, die sich für die Gesellschaft engagieren, einen negativen Einfluss auf das Zusammenleben in der Gemeinschaft ausüben, hielt er fest. „Wir sollten lernen, wieder aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und einander die Hand zu reichen, nicht nur zur Versöhnung, sondern auch zur Zusammenarbeit“, appellierte Fondy-Langela. Er forderte die Zuhörer auf, positiv an Probleme heranzugehen.

„Miteinander reden“ als Motto

Das von ihm im Wahlkampf praktizierte Motto „Miteinander reden“ habe ihm beim Ankommen in seinem neuen Amt geholfen. Deshalb wolle er weiter zuhören, auch wenn nicht alles „erhört“ werden könne. Es gehe nicht darum, einer Meinung zu sein. „Aber es ist wichtig, die Meinung der anderen anzuerkennen und nicht sofort zu bewerten, Meinungen abzutun oder diese gar in den Schmutz zu ziehen“, betonte der Bürgermeister und erhielt dafür viel Zuspruch. Fondy-Langela rief die Bürger auf, sich bei den kommenden Wahlen mit ihrer Stimmabgabe zu beteiligen und sich auch zum Gemeinwohl in Vereinen, in der Politik oder in der Nachbarschaft zu engagieren.