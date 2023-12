Neuenburg am Rhein: Neun Tage Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz

Da „schweben“ die kleinen Engel mit ihren goldenen Flügeln und mit Kerzen aus den Höhen des Neuenburger Rathauses direkt auf den traditionellen Weihnachtsmarkt. Dort angekommen, gab es viel weihnachtliche Musik, zu der unter anderem die Musiker der Musikvereine beitrugen.

Für Bürgermeister Jens Fondy-Langela war die Eröffnung eine Premiere. In seiner Rede erinnerte er an den Wert der Vorweihnachtszeit und an die schöne Tradition des Markts. Zum Zeitpunkt der Eröffnung drängten sich viele Menschen auf dem Rathausplatz, wo Kunsthandwerker und Anbieter von Speisen und Getränken die weihnachtlich geschmückten Markthäuschen betreiben. Dabei ist das Angebot an Vielfalt fast nicht zu übertreffen.