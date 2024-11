Neuenburg am Rhein: Neun Tage Weihnachtsstimmung

Von Konzert bis Kasperle

Bürgermeister Jens Fondy-Langela eröffnet den Weihnachtsmarkt mit musikalischer Begleitung am Samstag, 30. November, um 17 Uhr. Im Anschluss an den ersten Weihnachtsmarkttag kann ab 20 Uhr mit „Oli Meier & The Brothers“ im Stadthaus beim Konzert „Fireworks of Rock“ – Klassiker der Rockgeschichte – gefeiert werden. Tickets gibt es in der Tourist-Information.