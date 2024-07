Neuenburg am Rhein: Optimaler Schutz

In den großzügigen, modern gestalteten Räumen befinden sich zwei Geldausgabe- und Einzahlautomaten, an denen Geld in Euro abgehoben und eingezahlt werden kann. Ein Automat kann auch zur Abhebung von Schweizer Franken genutzt werden. Die Informationstafel im SB-Bereich zeigt aktuelle News und Nachrichten rund um die Finanzwelt und die Sparkasse an. Am SB-Serviceterminal kann das breite Spektrum des Kontoservices genutzt werden. Beispielsweise können hier Überweisungen getätigt oder Kontoinformationen abgerufen werden.