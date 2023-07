Die Rettungskräfte sind am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Landesstraße L 134 bei Grißheim gerufen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Neuenburger Feuerwehr. Im Kreuzungsbereich sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Es gab zwei Verletzte, in einem Auto war eine Person eingeschlossen. Umgehend wurde von den Feuerwehrleuten mit hydraulischem Rettungsgerät ein Zugang geschaffen und gemeinsam mit dem Rettungsdienst eine patientengerechte Rettung eingeleitet. Die Person wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Während der Rettungsarbeiten war die L 134 in beide Richtungen gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz war die Polizei, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und Notarzt sowie die Feuerwehr Neuenburg am Rhein mit den drei Abteilung Neuenburg, Zienken und Grißheim und sieben Fahrzeugen.