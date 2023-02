Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen zwischen 4 und 5.30 Uhr in Neuenburg am Wuhrloch gekommen. Ein Auto kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.