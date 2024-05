Die grundsätzliche Haltung des Umweltministeriums sei bekannt und wurde in den Beschlussvorschlag eingearbeitet. Dort heißt es nun, dass „sich die Stadt angelehnt an das Land trotz möglicher Auswirkungen auf Lärm, Verkehr, Gewässer oder Radioaktivität die Stilllegung des Kernkraftwerks Fessenheim begrüßt.“ Sowohl die Pläne für das Vorhaben als auch die entsprechenden Erläuterungen liegen zurzeit für interessierte Bürger im Bürgerbüro zur Einsicht aus.

Es geht zuerst um die Abschaltungs- und Vorbereitungsmaßnahmen an der Anlage, die den eigentlichen Rückbau vorbereiten sollen. Dabei geht es in diesem ersten Schritt um die Minimierung der Risiken, die durch den Ausbau der gebrauchten und neuen Brennelemente, durch Abfälle und Abwässer, durch die Entleerung aller Kreisläufe und der entsprechenden Dekontaminierung ausgelöst werden können. Ziel dieser Arbeiten sollen laut dem Antrag der Betreiber des Kernkraftwerks am Ende dieses Prozesses 99,9 Prozent der Radioaktivität abgebaut sein. In einem nächsten Schritt wird der eigentliche Rückbau vorbereitet. Das umfasst das Anlegen neuer Zufahrtsstraßen, die Anpassung der Nebenanlagen wie Belüftung, Stromversorgung und Fördertechnik und vieles mehr. Außerdem geht es um die Verfeinerung der Kenntnisse über den Anlagenzustand, um die Bestandsaufnahme der Gefahrenstoffe, um Probeanalysen für Strahlungsanalysen und vieles mehr. Dem schließt sich dann der eigentliche Rückbau der Anlage an, der vom Betreiber mit einem Zeitraum von 15 Jahren angegeben wird. Er erfolgt in vier Etappen.