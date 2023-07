Neuenburg am Rhein Rock, Dixie, Brass und Jazz

Der Neuenburger Sommergarten auf dem Rathausplatz findet bereits zum 28. Mal statt und wartet an vier Samstagen jeweils ab 19.30 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Den Anfang macht am Samstag, 29. Juli, die Freiburger Kult-Rock-Band „Fireworks of Rock“. Die Formation des zweiten Abends (5. August) ist ein Zusammenschluss von Musikern der Bands „QuatroSon & Latocata“ aus Straßburg und Freiburg. Mit einer Mischung lateinamerikanischer Rhythmen wie Salsa, Merengue und Cumbia sorgen sie für eine energiegeladene Atmosphäre. Die Dixieland Jazzband „Ray Austin und die Hallelujah Stompers“ sind beim Neuenburger Publikum für ihren ganz eigenen Sound und ihre Spielfreude beliebt und am 12. August erneut zu Gast auf dem Rathausplatz. Am letzten Abend darf gefeiert werden. Mit „MaddaBrassKa“ und einem Mix aus Brass, Hip-Hop und Pop gibt es am 19. August „Blasmusik zum Ausrasten!“