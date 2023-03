Gegen 6.20 Uhr melden am Donnerstagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer von der Autobahn A 5 über Notruf, dass auf der Fahrbahn der Auflieger eines Lastwagens brennen würde. Die Überprüfung vor Ort ergab, dass der Auflieger in Vollbrand stand, heißt es in einer Meldung der Polizei. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und die Zugmaschine abkoppeln.