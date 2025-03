Neuenburg am Rhein: Scherzhafte Schnoogestiche bringen den Saal zum Beben

In diesem Jahr toppten sich die Rhii-schnooge mit ihren Zunftabenden selbst. Noch nie waren die Schnoogestiche so scherzhaft für die städtische Obrigkeit. Es begann schon mit der Erklärung des abgewandelten Mottos durch Rhiischnooge-Oberzunftmeister Tobias Anlicker. Mit „850 Jahr Neuenburg am Rhii – sin do au mir Narre mit Spaß debi?“ änderten die Rhiischnooge ihr Motto angesichts der Verärgerung ob der Nepomukfest-Absage in eine Frage. Die Kritik war klar formuliert: Es ging Anlicker weniger um die Absage an und für sich, sondern um die Art und Weise der Kommunikation. Dieses Kapitel der jüngsten Stadtgeschichte und das nach wie vor meist leerstehende Parkhaus zogen sich als Themen wie ein roter Faden durch das vierstündige Programm, durch das Selina Berger und Janina Schäfer als Stewardessen der Rhiischnooge-Airlines charmant führten.