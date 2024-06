Neuenburg am Rhein/Schliengen: 50 Jahre Musikschule als Gemälde

In seiner Ansprache hob Christian Renkert, Bürgermeister der Gemeinde Schliengen und Vorstandsvorsitzender der Musikschule, das gute Miteinander von Lehrkräften und Schülerschaft hervor, was zu einer hervorragenden Ausbildung führe. Darauf griffen die Musikvereine in der Region gerne zurück. Seit ihrem Bestehen sei die Musikschule stetig gewachsen. Ein wichtiges Erfolgsrezept sei die „Dezentralität“ mit fünfunddreißig Standorten und die Tatsache, dass auch die politisch Verantwortlichen „zu der Musikschule stehen“. Musizieren, betonte Renkert, führe zur Bildung einer reifen Persönlichkeit, was gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig sei.

Geburtshelfer

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sei einer der „Geburtshelfer“ der Musikschule Markgräflerland, betonte Landrat Christian Ante. Er lobte die gute Zusammenarbeit der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen und Vereinen, auch was die musikalische Früherziehung und die Sprachförderung betreffe. Im aktuellen Geschäftsjahr 2024 habe die finanzielle Unterstützung des Landkreises 360 000 Euro plus 30 000 Euro Digitalförderung betragen – eine Investition, die sich rentiert habe. Der „Dreiklang“ Basisausbildung an den allgemeinbildenden Schulen, musikalische Ausbildung an den Musikschulen und praktische musikalische Arbeit in den Vereinen sei und sehr gutes Konzept, schloss Ante.