Neuenburg am Rhein: Schwarzwald-Blick soll frei bleiben

Stadtbild nicht abwerten

„Auf unserer Gemarkung sind keine Vorrangflächen für die Windenergie vorgesehen“, berichtete die zuständige Teamleiterin, Cornelia Müller. Aber: Die Vorrangfläche W 175 liegt zwar auf Müllheimer Gemarkung, aber auch unmittelbar vor dem geplanten Baugebiet „Mittlere Rieße“ und damit in direkter Blickrichtung in den Schwarzwald. Bisher sei dieses mögliche Baugebiet noch nirgends planerisch aufgeführt worden, sodass die Stadtverwaltung nun entsprechenden Handlungsbedarf sah und die Planungsabsicht in die Stellungnahme an den Regionalverband eingearbeitet habe, erklärte Müller. Weiter heißt es in der vorbereiteten Stellungnahme: „Die Stadt Neuenburg am Rhein hat erhebliche Mittel aufgewendet, um das Stadtbild aufzuwerten und in die Erholungsinfrastruktur zu investieren. Mit einem Zuschuss durch das Land wurden die Erholungsflächen im Rahmen der Landesgartenschau aufgewertet.“ Die Ausweisung der Fläche W 175 würde diesen Bemühungen entgegenlaufen, heißt es.

Müller wies in dem Entwurf darauf hin, dass die Landschaft bereits von Stromtrassen, der Rheintalbahn und Fernstraßen durchzogen würde. Die wenigen freien Stellen seien deshalb zu schützen. Die Stadtverwaltung befürchtet darüber hinaus negative Einflüsse durch Windkraftanlagen auf Kaltluftschneisen und Luftströme, die angesichts der Klimaerwärmung für das genannte Baugebiet notwendig seien. Ferner rechnet die Verwaltung mit akustischen und optischen Beeinträchtigungen, die sich auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken könnten. Die Stadtverwaltung kam daher zu dem Schluss, die Fläche W 175 müsse aus der Teilfortschreibung herausgenommen werden.