Neuenburg am Rhein: Schwimmbäder: Höhere Eintrittspreise

Schulschwimmen: Neben der Rheinschule, dem Mathias-von-Neuenburg-Schulverbund und dem Kreisgymnasium Neuenburg aus der Zähringerstadt nutzen auch Schulen der Nachbargemeinden das Hallenbad für den Schulschwimmunterricht. Dies sind unter anderem die Alemannen-Realschule, das Markgräfler Gymnasium, die Albert-Julius-Sievert-Schule und die Evangelische Jugendhilfe Kirschbäumleboden aus Müllheim sowie die Grundschulen Auggen und Buggingen. Hier stellt die Stadt den Schulträgern bislang den Kindereinzelpreis von 2,50 Euro sowie einen Zuschlag von 2,50 Euro pro Schüler in Rechnung. Dieser Betrag von aktuell fünf Euro soll vorerst so bleiben, heißt es in der Beschlussvorlage und weiter: „Bezüglich einer Erhöhung dieses Preises ab dem Jahr 2026 werden mit den nutzenden Umlandgemeinden die Gespräche seitens der Verwaltung gesucht.“