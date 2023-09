Neuenburg am Rhein Sichelhenki mobilisiert mehr als 100 Helfer

Erst 2007 den Brauch neu entdeckt

In Steinenstadt wird die Sichelhenki erst seit 2007 gefeiert. Die Gründerväter des Heimat- und Dorfpflegevereins hatten die Idee, verschiedene alt hergebrachte Markgräfler Traditionen auch in Steinenstadt einzuführen. Entwickelt wurde diese am Stammtisch des früheren Gasthauses Salmen in Steinenstadt, erinnert sich der Vorsitzende des Heimat- und Dorfpflegevereins Steinenstadt, Günter Siegwald. Dazu gehörte dieses besondere Erntedankfest, das in der Wissenschaft als Vorstufe zum christlichen Erntedankfest im Oktober gilt. Nach der Corona-Zwangspause machten sich der Heimat- und Dorfpflegeverein gemeinsam mit der Trachtenkapelle des Ortes auf, das zweitägige Fest vor der Dorfkirche zu organisieren. Der Aufwand ist enorm: Etwa 100 Helfer sind insgesamt beteiligt. Ursprünglich stand ein anderer Termin im Raum, der jedoch wegen personeller Engpässe nicht möglich war.

Alte Handwerkskunst vorgeführt

In einer kleinen Ausstellung wurden eine alte Bauernküche, das Handwerk des Messerschleifens und die handbetriebene Obstsaftpresse vorgeführt. Höhepunkt war am Sonntag der kleine Traditionsumzug, an dem Trachtengruppen aus Auggen, Hügelheim und Kandern teilnahmen. Das Bauernpaar Manuela Schimmel und Sicy Simic führte zusammen mit dem Tafelträger den Umzug an und prostete den Zuschauern zu. Mit dabei waren der Heimat- und Dorfpflegeverein, die Landfrauen Schliengen, der Verein Grißheim aktiv und Steinenstadter Landwirte mit historischem landwirtschaftlichem Gerät.