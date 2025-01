Neuenburg am Rhein: Sie sucht weiter den Mörder ihrer Mutter

Was haben Sie bislang erreichen können?

Ich habe es geschafft, den Fall wieder präsent zu machen, damit er nicht in Vergessenheit gerät. Und ich habe erreicht, dass das International Cold Case Analysis Projekt (ICCAP) in Niedersachen sich dem Fall annehmen möchte. Hierzu benötigt es jedoch die Freigabe der Akte. Zuständig dafür ist die Staatsanwaltschaft in Freiburg, die zur Entscheidung den Landesdatenschutzbeauftragten hinzugezogen hat. Laut Datenschützer gebe es rechtliche Bedenken, daher entschied der Staatsanwalt, die Akte nicht nach Niedersachsen zu geben. An diesem Punkt arbeiten meine Anwältin und ich dagegen an, da die Bedenken nicht nachvollziehbar sind. Wir fragen uns, wer hier geschützt werden soll. Dazu gab es einen Beitrag in der Fernsehsendung ARD Brisant, und im Podcast in der ARD-Mediathek wurde darüber gesprochen.