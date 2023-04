Neuenburg am Rhein Stadt erwirbt das Hotel –Restaurant „Weißes Kreuz“

Das seit fünf Generationen als Familienbetrieb geführte Hotel-Restaurant Weißes Kreuz in der Schlüsselstraße in Neuenburg wurde zum Verkauf angeboten. Das Haus liegt in wichtiger zentraler Lage in der Innenstadt von Neuenburg am Rhein. Der Stadt ist es nach längeren Verhandlungen gelungen die beiden Anwesen zwischen Schlüsselstraße und Spiegelstraße zu erwerben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.