Neuenburg am Rhein: Stadt feiert Jubiläum

In der Zähringerstadt Neuenburg wird 2025 gefeiert: Begangen wird das Jubiläum anlässlich des 850-jährigen Bestehens. Darüber hinaus werden auch 50 Jahre der Eingemeindungen von Grißheim (1974), Steinenstadt (1975) und Zienken (1971) gefeiert, heißt es in einer städtischen Mitteilung. Die Stadtverwaltung lädt die Bürger sowie die Vereine dazu ein, sich aktiv an den Feierlichkeiten zu beteiligen und das Jubiläum mitzugestalten. Aus diesem Grund werden die Planungen in einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt.