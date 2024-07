Neuenburg am Rhein: Stadt zeichnet „Hooligans“ für Engagement aus

Dann ging es Schlag auf Schlag: Die einen organisierten Stehtische und zogen die Getränkestände – an einem dieser Stände sollte später Daniel Orth vom Handharmonikaverein Neuenburg den traditionellen Anstich des Bierfasses vollziehen – in den Zähringersaal des Stadthauses um, andere hängten sich an die Telefone, gaben den Umzug über die Social Media-Kanäle bekannt oder informierten die Vereine. Am Münsterplatz wurde ebenfalls auf das Ausweichquartier für die Eröffnung hingewiesen.

Im Neuenburger Stadthaus herrschte trotzdem schnell eine richtige „Druckete“. Unter den Gästen waren zahlreiche Bürgermeister aus der Nachbarschaft diesseits und jenseits des Rheins – und ein prominentes „Kind der Stadt“, der bekannte Schauspieler Mike Maas (bekannt aus Michael „Bully“ Herbigs Wickie-Verfilmung). Zur Tradition des Neuenburger Nepomukfests gehört auch, Vereine, die sich um den Erhalt des Festes verdient machen, seit 2013 mit der Nepomuk-Scheibe auszuzeichnen. In diesem Jahr erhielt dese begehrte Auszeichnung der Motorradclub „Hooligans“.