Neuenburg am Rhein: Steinbeck formte ein tolles Ensemble

Spielen für guten Zweck

Für die Mitglieder der Lachbühne steht neben der Freude am Theater spielen auch die Freude daran Gutes zu tun im Mittelpunkt. In der zurückliegenden Theatersaison mit dem Stück „Meine Leiche – deine Leiche“ kamen mehr als 10 000 Euro zusammen, die verschiedenen sozialen Einrichtungen und Institutionen zu Gute kamen. Darunter waren unter anderem das Haus Engels in Hertingen, das Frauenhaus in Lörrach, die Villa Kunterbunt in Auggen, der Verein Ajuto in Müllheim, der Verein Tigerherz Freiburg, das Krebsvorsorge Mutterhaus in Freiburg, das Palliativzentrum Freiburg und die Bürgerstiftung Neuenburg.

Weitere Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 22. und 23. November, jeweils ab 20 Uhr in der Festhalle in Hügelheim. Einlass ist ab 19 Uhr. Ob es noch Karten gibt ist unter www.lachbuehne.de zu erfahren.