Ein seit drei Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann, konnte jetzt bei der Einreise aus Frankreich festgenommen werden. Der wegen Straßenverkehrsgefährdung verurteilte 38-Jährige war zudem ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Am frühen Mittwochmorgen geriet der französische Staatsangehörige am Grenzübergang Neuenburg am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei, wie diese mitteilt. Eine Überprüfung ergab, dass ihn im Jahr 2018 ein Gericht wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe verurteilte, die der in Frankreich wohnhafte Mann aber nicht bezahlt hat. Darum hatte die Staatsanwaltschaft vor drei Jahren einen Haftbefehl erlassen. Da der Gesuchte auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,92 Promille erbrachte, wird er sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Führens eines Kfz ohne erforderliche Erlaubnis verantworten müssen. Da der Gesuchte die ausstehende Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, steht ihm jetzt eine 45-tägige Ersatzfreiheitsstrafe bevor.