Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei haben am Donnerstagvormittag an der Autobahn bei Neuenburg einen aus Spanien kommenden Fernbus kontrolliert. Für einen 21-Jährigen endete seine erneute unerlaubte Einreise nach einer Kontrolle durch die Bundespolizei in der Abschiebehaft. Der Mann galt zuvor nach der Androhung der Abschiebung als nach Unbekannt verzogen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Mann konnte keine Reisedokumente vorlegen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den türkischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl zur Festnahme zur Durchsetzung der Abschiebung vorliegt. Der Asylantrag des Mannes war Anfang 2024 aufgrund der Zuständigkeit von Kroatien abgelehnt und dem 21-Jährigen die entsprechende Abschiebeanordnung zugestellt worden. Allerdings verzog er Mitte 2024 unbekannt, weshalb die Ausschreibung zur Festnahme bestand. Aufgrund der bestehenden Abschiebeanordnung wurde durch die zuständige Ausländerbehörde in Hessen ein Antrag auf Abschiebehaft gegen den 21-Jährigen gestellt. Diesem Antrag folgte das Amtsgericht Freiburg, so dass der Mann anschließend durch die Bundespolizei in eine Abschiebehaftanstalt eingeliefert wurde. Wegen den Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.