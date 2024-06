Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Sonntag, gegen 19.50 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Müllheim/Neuenburg in nördlicher Fahrtrichtung gekommen, teilte die Polizei mit. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes mit schweizerischem Kennzeichen (BS) fuhr auf dem linken Fahrstreifen und wollte das vorausfahrende Fahrzeug rechts überholen. Er stieß dabei mit der Baustellenbegrenzung, wurde nach links abgewiesen und kollidierte dort mit zwei Fahrzeugen. Anschließend setzte er seine Fahrt, trotz Beschädigungen an sämtlichen Fahrzeugen und der Baustellenabsperrung, fort. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882 31 00 zu melden.