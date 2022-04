Neuenburg am Rhein Verbotene Waffen aus dem Verkehr gezogen

Neuenburg am Rhein - Immer wieder werden durch die Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung Waffen und andere verbotene Gegenstände aufgefunden. Bei einer Kontrollstelle an der A 5 bei Neuenburg am Rhein konnten ein Springmesser sowie ein verbotener Fingerschlagring aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffen wurden sichergestellt. Die beiden 20- und 21-jährigen französischen Staatsangehörigen gerieten am Samstagmittag, kurz nachdem sie über den Autobahnübergang bei Neuenburg am Rhein nach Deutschland eingereist waren, in eine Kontrollstelle der Bundespolizei.