Neuenburg am Rhein: Vier Ortsteile, vier Jubiläen, eine Stadt

„4-4-1“ steht in der Überschrift der kurzen Präsentation von Bürgermeister Jens Fondy-Langela bei der Informationsveranstaltung im Stadthaus. „4-4-1“ ist an das längst bekannte Motto „Vier sind eins“ angelehnt. Im kommenden Jahr der Jubiläen bedeutet das: „Vier Ortsteile, vier Jubiläen, eine Stadt“. Die Eingemeindungen, ausgelöst durch die Gemeindereform Anfang der 1970er Jahre, fielen allerdings in verschiedene Jahre, sollen aber in Absprache mit den jeweiligen Ortschaftsräten in Grißheim und Steinenstadt und des Ortsrepräsentanten Zienkens gemeinsam im gleichen Jahr wie die Feier zur ersten urkundlichen Erwähnung Neuenburgs vor 850 Jahren gefeiert werden.