Neuenburg am Rhein Wachsen der Stadt mit Augenmaß

Die gebürtige Neuenburgerin Daniela Saurer wird sich um das Amts des Bürgermeisters ihrer Heimatstadt Neuenburg am Rhein bewerben und möchte mit ihrer Bewerbung eine weibliche Note in das Rathaus der Zähringerstadt bringen. Ihr Ziel: Die Stadt weiter voranbringen und gleichzeitig finanziell konsolidieren. Die 52-jährige Unternehmerin gilt in der Stadtgesellschaft und in der Vereinswelt als gut vernetzt. Sie möchte den Mitbürgern auf Augenhöhe begegnen, den Bürgern zuhören und sämtliche Projekte und Entscheidungen transparent kommunizieren.