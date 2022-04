Neuenburg am Rhein Wie Gerhard Polt zum Gutedel kam

Hommage an den „bayrischen Philosophen“

Bewundernd titulierte er den 1942 in München zur Welt gekommenen, vielfach preisgekrönten Kabarettisten, Autor und Schauspieler als „bayrischen Philosophen“. Polt zeige den Menschen in seiner Mehrdimensionalität und Widersprüchlichkeit. Und wenn er auch bisweilen tiefe Schnitte setze: „Er lässt den Patienten leben.“ Polt entziehe sich Eindeutigkeit und Effekt in einer Zeit, welche die Zumutungen der Ambivalenz nicht aushalte, in der stattdessen „Haltung“ alles sei, holte Wirtz zum Rundumschlag aus, ausdrücklich auch adressiert ans politische Kabarett.

Das Beste folgte später: Gerhard Polt und Andreas Rebers reihten sich bei den Musikern ein und trugen teils spontan gereimte „Gstanzln“ – bayrische Spottverse in Liedform – vor.

Mit zwei Anekdoten des Münchner Komikers Karl Valentin führte Polt abschließend vor Augen, dass auf der Kabarettbühne auch Raum ist für Gedanken an Leid und Krieg. Die Gutedelpreisverleihung ist der jährliche Höhepunkt einer von der Markgräfler Gutedelgesellschaft veranstalteten Kabarett-Reihe im Abonnement. Die Gutedelgesellschaft wurde 1997 von Hermann Dörflinger, dem Kabarettisten Matthias Deutschmann und anderen Müllheimer Bürgern gegründet. Zu den Preisträgern zählten so verschiedene Persönlichkeiten wie Kardinal Lehmann, Alice Schwarzer, Jean-Claude Juncker und Christian Streich.

Weitere Informationen:

Für folgende Veranstaltungen sind Karten an der Abendkasse noch frei verfügbar: Freitag, 29, April – Matthias Deutschmann + Silver City Trio „1000 Jahre Freiburg - Wir feiern trotzdem!“; Mittwoch, 18. Mai: Chin Meyer „Leben im Plus“; Freitag, 3. Juni: Christian Springer „Best of Springer“, jeweils um 20 Uhr im Stadthaus Neuenburg