Zu einer teuren Fahrt ist der Kurztrip nach Deutschland für einen 38-Jährigen geworden, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Dienstagabend in Neuenburg. Der Mann konnte dabei seinen gültigen Reisepass und einen französischen Aufenthaltstitel vorlegen. Er gab an nur kurz nach Deutschland gefahren zu sein, um Zigaretten zu kaufen. Die Überprüfung des 38-Jährigen ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen Kennzeichenmissbrauchs war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden, welcher er bisher noch nicht gezahlt hatte. Da der Mann die geforderten 1000 Euro vor Ort bezahlen konnte, blieb ihm die Festnahme erspart und er konnte anschließend wieder nach Frankreich ausreisen.