Neuenburg am Rhein: Zukunft ist, was man daraus macht

Preisträger der Werkrealschule: Aliya Völz und May Jazienicki (Preise für besonderen Fleiß der Volksbank Breisgau-Markgräflerland, beide 10a); Lara Grozinger (10a) und Vanessa Schlesinger (10b) (jeweils Preis für besondere Anstrengung und Leistungssteigerung der Sparkasse Markgräflerland).
Die erfolgreichen Absolventen der Mathias-von-Neuenburg-Schule
Realschule:
10a: Lean Brazaitis, Nikita Bulatov, Toprak Bulut, Luca De Lorenzis, Leonard Eyhorn, Niclas Jentsch, Jan Kunkler, Mergim Maksutaj, Kevin Nguyen, Bleron Paloji, Finn Rist, Sebastian Szczepaniak, Marcus Veeser, Denny Wellem, Arda Yilmaz, Celine Bopp, Senta Sofie Braun, Sara Jahn, Amelie Kallmann, Anna-Lena Lasch, Alina Sturm und Kathrin Vogel; 10b: Finn Hercher, Paul Keil, Paul Leutsch, Tim Lösch, Hannes Mattlin, Hannes Minarik, Mika Neudorf, Jonas Rodewald, Julian Rodewald, Samuel Rodewald, Lucjan Sommerhalter, Lino Schwartz, Luis Vonthron, Maik Wellem, Joshua Wenger, Lani Becker, Denise Diringer, Cynthia Eisele, Carolin Lösch und Jennifer Manigel; 10c: Gianluca De Marco, Simon Dufner, Emre Eksin, Raphael Gerwig, Luis Helmke, Lucian Junkert, Philipp Kohl, Matthias Schwabauer, Nils Schwald, Valentin Spörri, Emilian Thaqi, Murat Thaqi, Max Weckerlin, Kiyan Yarayan, Emir-Han Yücesoy, Saima Balciunaite, Jennifer Gerwig, Maja Giesel, Felicitas Lindtstedt, Asya Sara Narmanli, Melek Neß, Jule Thomann, Selina Tschumak und Selen Yarayan
Werkrealschule:
Vanja Babic, Elias Deiß, Amon Ilschner, Luca Kölblin, Minaa Alo, Zofia Dzida, Lara Grozinger, May Jazienicki, Aliya Völz, Yousif Albujader, Oleksandr Bilyi, Mario Gabriel Bujor, Atakan Ciyim, Serkan Karabulut, Eric Kleis, Ekrem Özen, Sascha Samylow, Aaron David Schwalm, Florian Simon Zelena, Zoey Biebl, Egzonita Dinka, Shalika Kim Knecht, Ayana Leyendecker und Vanessa-Anke Schlesinger