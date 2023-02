Neuenburg am Rhein Zulieferer brauchen Fachkräfte

Mit 400 Mitarbeitenden ist Vibracoustic ein Schwergewicht in der Region. Auf Einladung von Frank Hofhansl, Zeichens Werkleiter bei Vibracoustic, hat sich der Bundestagsabgeordnete Takis Mehmet Ali (SPD) vor Ort umgesehen, heißt es in einer Mitteilung. „Die Zukunft unserer Region hängt an der Bewältigung der immensen Herausforderungen, denen sich auch kleine und mittelständische Betriebe ausgesetzt sehen. Es gilt mit Blick auf die Qualität und Nachhaltigkeit von Produktion und Arbeit neue Wege zu gehen“, führt Mehmet Ali aus.