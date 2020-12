Neuenburg Amazon-Pakete von Neuenburg aus verschickt

Neuenburg am Rhein (anl). Der Online-Händler Amazon plant in Neuenburg ein Verteilzentrum. Der Internetriese mietet dafür das Produktions- und Logistikzentrum der Vitra-Tochter Contura an der Freudenbergstraße. Der Möbelhersteller geht dafür zurück an den deutschen Hauptsitz in Weil am Rhein.