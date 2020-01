Zähringerstadt verbindet: Beim Zähringer-Narrentreffen in Freiburg im Üechtland war Neuenburg mit 13 Fasnachtsvereinen und der Stadtmusik vertreten – sie stellten die größte Delegation. Am Samstagabend spielten die teilnehmenden Guggenmusiken auf zwei Bühnen. Anschließend herrschte närrisches Treiben in den Bars der Stadt. Höhepunkt am Sonntag war der zweistündige Umzug. Die weiteren 17 Vereine, 22 Guggenmusiken und zwei Blasmusiken waren alle mit Begeisterung dabei, teilen die Neuenburger Narren im Nachgang mit. „Die verschiedenen Häs wurden zahlreich fotografiert und bestaunt. Das Beste: viele strahlende Kinderaugen“, blicken sie auf das Ereignis zurück. Auf das nächste Treffen in drei Jahren in einer Zähringerstadt freuen sich die Neuenburger Narren schon jetzt, heißt es in der Mitteilung. Foto: zVg/Daniela Klingenmaier