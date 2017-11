Neuenburg Autor liest Krimi

Neuenburg am Rhein. Autor Wolfgang Burger präsentiert am Freitag 10. November, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) seinen neuen Krimi „Die linke Hand des Bösen – ein Fall für Alexander Gerlach“ in der Stadtbibliothek Neuenburg, Am Stadtgraben 1 (Dachgeschoss).

In seinem neuesten Fall ermittelt Kripochef Gerlach im Mordfall an einem Kollegen, der auf sadistische Weise getötet wurde und in einem Heidelberger Vorort tot aufgefunden wird. Dabei stößt er auf einen alten Fall von Vergewaltigung mit Todesfolge.

Die Veranstalter versprechen eine kurzweilige, humorvolle und spannende Lesung. Bei einem abschließenden Werkstattgespräch sollen alle Fragen des Publikums beantwortet werden. Die Veranstaltung wird musikalisch von der Musikschule Markgräflerland begleitet.

Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive Getränk (Karten im Vorverkauf bei der Stadtbibliothek und an der Abendkasse erhältlich).