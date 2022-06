„Vieles, was die Medien an ihm schätzen, aber noch mehr, was das Publikum so an ihm liebt, findet man in seinen Liedern wieder. Prahl singt Prahl – authentisch, bodenständig, erdig, mit Witz und Lust am Musizieren“, heißt es in der Ankündigung.

Mit Axel Prahl betritt kein singender Schauspieler, sondern ein Musiker und Sänger die Bühnen mit Liedern, die aus der eigenen Feder und dem eigenen Erleben entsprungen sind.