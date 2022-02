Im Zuge der Sanierung der Landesstraße 134 wurden die Arbeiten an den Wasserleitungen und den neuen Gehwegen im Neuenburger Ortsteil Zienken abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg. In den nächsten Tagen werde der lärmreduzierte Asphalt eingebaut. Ab Donnerstag, 17. Februar, folge dann der Einbau der weiteren Leitungen im südlichen Teil Zienkens. Dazu muss die L 134 zwischen Akazienweg und Kreuzung Hügelheimer Straße voll gesperrt werden. Die Anwohner westlich der Landesstraße können über den Kreisverkehr Neuenburg zu- und abfahren. Alle weiteren Verkehrsteilnehmer haben die Möglichkeit über den Ortsteil Grißheim an- und abzufahren oder die Einbahnregelung von Hügelheim kommend zu nutzen. Die überörtliche Umleitungsstrecke bleibt weiterhin bestehen. Das Regierungspräsidium geht davon aus, dass die Bauarbeiten vor Beginn der Landesgartenschau in Neuenburg abgeschlossen sein werden, heißt es in der Mitteilung. Foto: zVg