Neuenburg am Rhein. Die Bauarbeiten am Bertholdturm und an der Zähringerbrücke gehen in die Endphase, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neuenburg. Aufgrund des damit verbundenen Rückbaus des provisorischen Auf-/Abgangs wird der „Eingang Stadt“ der Landesgartenschau ab Montag, 18. Juli, bis voraussichtlich Ende des Monats gesperrt. Für die Zeit der Sperrung wird am bisherigen Ausgang Colmarer Straße von 10 bis 19 Uhr ein temporärer Eingang für die Besucher (mit Tagesticket und Dauerkarte) zur Verfügung gestellt, auch der Kauf von Tickets (Barzahlung) ist dort möglich. Während der Zeit der Sperrung wird zwischen 9 und 19 Uhr ein Shuttle-Bus zwischen Bahnhof Neuenburg, Eingang Stadt, Eingang Colmarer Straße und Eingang Rheingärten pendeln. Dieser wird ausgeschildert und fährt in regelmäßiger Taktung die Haltestellen an. Im Anschluss an die Bauarbeiten ist der Eingang Stadt wieder nutzbar.