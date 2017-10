Neuenburg Beste Stimmung

Neuenburg-Steinenstadt (anl). Unter dem Motto „Herbsttöne“ hatte der Männergesangverein Steinenstadt am Wochenende zum musikalischen Hock in die Baselstabhalle eingeladen. Für die „Töne“ sorgten am Sonntag das Schliengener Jugendorchester sowie der Crescendo Chor aus Bollschweil, der Singkreis aus Eggingen vom Hochrhein, der Gesangverein „Liederkranz“ aus Holzen sowie die Gastgeber. Herbstlich waren hingegen die schön dekorierte Halle sowie das kulinarische Angebot mit Wildschweinragout.

Auch wenn die Halle nicht voll wurde, angesichts des sonnigen Wetters waren Freiluftaktivitäten wie Spaziergänge und Wandern eher angesagt, zeigten sich die Sänger um ihren Vorsitzenden Roland Dorer zufrieden. Viele nutzten einen kleinen Spaziergang mit einem Abstecher in die Halle, sei es zum Mittagessen oder zum Sonntagskaffee, so dass in der Halle ein stetes Kommen und Gehen war. Also hatten die Helfer hinter der Theke stets gut zu tun. Insgesamt sorgten rund 50 Helfer – neben den 25 aktiven Sängern auch viele Freunde des Vereins – für eine gelungene Veranstaltung.

Zum Auftakt am Sonntagmorgen lockten vor allem die Auftritte der drei Kinder- und Jugendtanzgruppen unter der Leitung von Carmen Bixel. Viele Kinder hatten ihre Eltern mitgebracht, die auch zum Mittagessen blieben.

Zufrieden war Dorer auch mit der Rocknacht am Samstagabend und dem Auftritt der Blues-Rock-Band „Nix“. „Es hätten etwas mehr Besucher sein können, dafür war die Stimmung jedoch bestens“, sagte Dorer und berichtete, dass bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert wurde.