Neuenburg am Rhein. Die Ferienaktion der Stadt Neuenburg am Rhein findet in diesem Jahr wieder mit mehr Kindern als in den Corona- Sommerzeiten statt. 120 Kinder in acht Gruppen mit jeweils 15 Kindern können das dreiwöchige Ferienprogramm nutzen. Das Angebot, an dem Kinder aus Neuenburg am Rhein von sechs bis zwölf Jahren teilnehmen können, findet vom 1. bis 19. August statt.