Neuenburg Betrugsversuch via WhatsApp in Neuenburg

Neuenburg am Rhein. Mit einer außergewöhnlichen Vorgehensweise haben Betrüger am Sonntag versucht, über den Messenger-Dienst Whats­App an fremdes Geld zu kommen. Mit einer unbekannten Handynummer kontaktierten sie einen Mann in Neuenburg und gaben sich als dessen Sohn aus. Die unbekannte Rufnummer wurde mit einer Reparatur des Mobilfunkgeräts begründet. Der Betrüger gab weiterhin an, noch dringende Überweisungen tätigen zu müssen und bat den Geschädigten, die Überweisungen für ihn vorzunehmen, was dieser jedoch ablehnte.