Neuenburg am Rhein. Der Bibliobus aus Mulhouse, eine Bibliothek auf vier Rädern, kommt regelmäßig nach Neuenburg am Rhein und versorgt Interessierte mit französischsprachigen Medien. Der Bibliobus macht immer am vierten Freitag im Monat auf dem Konstantin-Schäfer-Platz vor der Stadtbibliothek Neuenburg/ Bildungshaus Bonifacius Amerbach Station.