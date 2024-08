Neuenburg: Brauchtumsumzug und Tanzmusik

Badische Spezialitätenim Festzelt

In einem großen Festzelt und je nach Wetterlage unter freiem Himmel findet an beiden Tagen eine Bewirtung statt. Serviert werden unter anderem badische Spezialitäten. Kühle Getränke – inklusive selbst gemachter Bowle – sorgen für Erfrischung. Dazu gibt es am Sonntag hausgemachte Kuchen und Torten in der Kaffeestube. Für Naschkatzen steht die Bücherei Steinenstadt mit ihrem Eis- und Waffelstand bereit.

Brauchtumsumzug am Sonntagnachmittag

Zum Frühschoppen am Festsonntag wird ab 11.30 Uhr der Musikverein Efringen-Kirchen aufspielen. Danach folgt um 14 Uhr ein Brauchtumsumzug, bei dem Trachtenvereine aus der Region, sowie als Knechte, Mägde und Bauern verkleidete Darsteller des Heimatvereins und Bürger aus dem Dorf historische Werkzeuge, Heuwagen und Ähnliches zur Schau stellen. Am Nachmittag bezaubert Phillip Flint während eines einstündigen Bühnenprogramms die jüngsten Festbesucher. Zum Ausklang des Festwochenendes treten ab 15.45 Uhr der Musikverein Bad Bellingen und abschließend ab 17.30 Uhr die Trachtenkapelle Steinenstadt auf. Der Heimat- und Dorfpflegeverein sowie die Trachtenkapelle Steinenstadt freuen sich auf zahlreiche Besucher.