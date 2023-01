Neuenburg Bundespolizei ertappt Schleuser

Neuenburg am Rhein. Zwei Menschen ohne Ausweise sind bei einer Schleusung am Grenzübergang Neuenburg am Rhein durch die Bundespolizei entdeckt worden. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Schleuserfahrzeugs fanden die Einsatzkräfte Diebesgut, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei weiter.