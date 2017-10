Neuenburg Da bleibt kein Auge trocken

Mit Eifer und vor allem viel Spaß proben die Akteure der Markgräfler Lachbühne aus Neuenburg der Zeit ihr neues Stück, das am 10. November Premiere hat.

Neuenburg am Rhein (anl). Die Tage sind merklich kürzer geworden. Was gibt es Schöneres, als in der dunklen Jahreszeit den Fernsehsessel gegen den Theatersaal zu tauschen? Gerade dann, wenn das Stück jede Menge Spaß und Unterhaltung verspricht. Die Markgräfler Lachbühne aus Neuenburg feiert am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr die Premiere ihres neuen Stücks „Einmal Tante – Immer Tante“ im katholischen Gemeindehaus St. Bernhard in Neuenburg.

Auf den Leib geschrieben

Die Komödie in drei Akten von Lukas Geiger wurde von Regisseur Peter Steinbeck grundlegend überarbeitet. Er hat das Stück nicht nur in alemannische Mundart übertragen, sondern den Akteuren auf den Leib geschrieben. Das ist eines der Erfolgsrezepte der spielfreudigen Neuenburger Theatergruppe und sorgt dafür, dass kein Auge trocken bleibt. Die alten Hasen auf der Bühne haben zudem junge Unterstützung bekommen: Jasna Sänger feiert ihre Theaterpremiere. Die Bühne ist der jungen Frau indes nicht ganz fremd, steht sie doch schon seit einigen Jahren bei der Neuenburger Frauenfasnacht im Rampenlicht.

Das Stück

Georg war lange alleine und will unbedingt wieder eine Frau. Als Eugen, sein alter Freund, ihm bei der Heiratsanzeige half, konnte er nicht wissen, was er damit auslöst: Da in der Anzeige Eugens Telefonnummer angegeben ist, mutmaßt seine schnippische Schwiegertochter, dass er der Heiratswillige sei. Das hieße: Erbteil weg und nichts mehr zu holen. Bis ihr verunglückter Versuch, mit dem sie den Schwiegervater vom Heiraten abhalten will, endlich aufgedeckt wird, geben sich mögliche Heiratskandidatinnen die Klinke in die Hand. Dass am Ende alles gut wird, ist jedoch ganz sicher nicht dem Klempner in Frauenkleidern zu verdanken, der das Chaos bestmöglich vergrößert…

Mehr als 3500 Euro gespendet

Der Erlös der Theateraufführungen sei wieder für einen guten Zweck bestimmt, hebt der Vorsitzende der Markgräfler Lachbühne, Bernd Merle, hervor. Im vergangenen Jahr wurden knapp 3500 Euro gespendet, unter anderem an das Haus Engels in Hertingen sowie an das Mutterhaus in Freiburg.

Aufführungstermine

Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 10. und 11. November, jeweils ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. November, ab 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Bernhard in Neuenburg. Eine Woche später stehen auswärts Gastspiele an: Am Freitag, 17. November, ab 20 Uhr in der Wolferhalle in Blansingen sowie am Samstag, 18. November, in der Baselstabhalle in Steinenstadt.