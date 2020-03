Neuenburg Das Lernen soll auch ohne Schule weitergehen

„Wir treffen seit Mittwoch erste Vorkehrungen und haben mit der Möglichkeit von Schulschließungen gerechnet“, erklärte Andreas Gorgas vom Markgräfler Gymnasium Müllheim (MGM). So seien alle Schüler aufgefordert worden, ihre Schulbücher mit nach Hause zu nehmen. Jetzt sei die Frage, wie der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern gesichert wird. Über das so genannte elektronische Klassenbuch können zwar Aufgaben an Schüler und Eltern gegeben werden. Jetzt müsse man sehen, wie man die Kommunikation von den Schülern zurück zu den Lehrern hinbekomme. „Wir schauen gerade, welches Tool dafür geeignet ist“, sagte Gorgas. Ziel sei es, die Wissensvermittlung weiterzutragen, betonte er.

Einen Schritt weiter ist man da am Neuenburger Kreisgymnasium. „Wir haben ein Online-Learning-Tool“, erklärte Kügele und berichtete, dass am Freitag bereits an alle Schüler Nutzernamen und Passwörter vergeben wurden. Ab Mittwoch soll dann der Unterricht nach einem eigens erstellten Fernunterrichtsplan weitergehen. Zunächst soll zwei Mal täglich per Videokonferenz unterrichtet werden. Allerdings in halber Klassengröße. In der ersten Woche stehen auch nur Hauptfächer auf dem Plan, erklärt Kügele.

Abiturprüfungen sollten am 22. April beginnen

Betroffen sind vor allem die Abschlussklassen. So sollten an den Gymnasien am 22. April die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen. MGM-Leiter Gorgas zeigt sich zuversichtlich: Das Kultusministerium habe zugesichert, dass Schüler, die Prüfungen haben, diese auch ablegen können. Er erinnert zudem daran, dass auch bei den Referendaren Prüfungen anstehen.