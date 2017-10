Neuenburg Die Polizei sucht Zeugen

Neuenburg am Rhein. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Neuenburg in der Schlüsselstraße ereignet hat. Beim Einparken kollidierten auf Höhe einer Metzgerei zwei Autos miteinander. Aufgrund des Unfalls kam es zu einem Rückstau, welcher kurzfristig geregelt werden musste.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, Tel. 07631/178 80, in Verbindung zu setzen.