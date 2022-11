Neuenburg Drei Stunden Deutsch und Mathe mehr

Neuenburg am Rhein. Die Mathias-von-Neuenburg-Werkrealschule hat eingangs des Schuljahrs zunächst Lernstands-Diagnosen in Deutsch und Mathematik bei den Fünftklässlern gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die Werkrealschüler erhalten insgesamt drei Stunden mehr Deutsch und Mathematik als in allen anderen weiterführenden allgemeinen Schulen. Zusätzlich erhalten die Kinder mit Nachholbedarf in Neuenburg nach der Lernstands-Diagnose weitere Förderung: In Deutsch werden die Schüler mit Lese- und Rechtschreibproblemen am Nachmittag von ausgebildeten Lehrern unterstützt.