Neuenburg DRK betreut 160 Kriegsflüchtlinge

Neuenburg am Rhein-Zienken. Für den Einsatz war die Vorbereitungszeit kurz, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbands Müllheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die ankommenden Menschen aus Warschau und Breslau bekamen warmes Mittagessen, Abendessen und Lunchpakete für die Weiterfahrt nach Spanien. Mehrere Übersetzer waren vor Ort und auch eine ärztliche Betreuung war an beiden Tagen sichergestellt.

In Abstimmung mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als untere Katastrophenschutzbehörde und der Stadt Neuenburg wurde sehr kurzfristig die Dorfgemeinschaftshalle in Neuenburg-Zienken für den Einsatz bereitgestellt. Rund 60 Helfer vom DRK richteten die Halle für Essgelegenheiten und ermöglichten halbwegs abgegrenzte Schlafstätten. Die Halle verfügt über 16 Duschen, sodass viele der Menschen die Möglichkeit hatten, sich nach den unzähligen Stunden und Tagen auf der Flucht etwas zu erfrischen. Bedürfnisse aktueller Art konnte das DRK in vielfältigen Möglichkeiten stillen. Dazu zählten Kleiderspenden, Hygieneartikel oder spezielle Babynahrung. Spontane Unterstützungen von Bürgern vor Ort konnten ebenfalls den Flüchtlingen mit auf die Reise gegeben werden.